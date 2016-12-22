У Порошенка показали, яке обмундирування будуть купувати для української армії в 2017 році (фото)
Наступного році фінансування закупівель речового забезпечення ЗСУ буде збільшено й складе 2,5 мільярда гривень.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента Юрій Бірюков.
За його словами, в плані закупівель на наступний рік:
- три типи берців (літні, демісезонні, зимові) і зимові бахіли;
- чотири типи головних уборів (кепка-мазепинка, панама, підшоломник, шапка);
- три типи рукавиць (літні тактичні, демісезонні, зимові);
- флісовий костюм-утеплювач (у цьому році тільки куртки, а наступного - куртки і штани);
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- три типи натільної білизни (футболка і труси, демісезонні, зимові);
- три типу шарфів-труб (флісовий зимовий, літній, протимоскітний);
- окуляри-маска зі змінними лінзами;
- наколінники ійналокітники;
- рюкзак і транспортний баул.
"Ось все це зазначене стоїть вже у планах закупівель 2017 року з цифрами, які вимірюються десятками й сотнями тисяч", - написав Бірюков.
Також він навів цифри планів закупівель на наступний рік:
- розвантажувальна поясна система - 30 тис. штук
- підсумки для гранат, Wogs, снайперські - тисячі;
- підсумки для автоматних магазинів - десятки тисяч;
- підсумки для аптечки індивідуальної - десятки тисяч.
Раніше у Міноборони заявляли, що військові в зоні проведення АТО забезпечені теплою формою одягу на 90%, при цьому не вистачає зимових шапок, флісових курток-утеплювачів і теплої білизни.