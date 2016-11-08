У Міноборони розповіли про забезпечення бійців АТО теплою формою, визнали проблеми

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

За її словами, за рахунок отриманого від підприємств речового майна організовано забезпечення ЗСУ теплим одягом, в першу чергу, йдеться про військових, які виконують завдання в районі проведення АТО.

«На сьогодні військові, задіяні в АТО, забезпечені теплою формою одягу на 90%. Так, особовий склад повністю забезпечений шапками-фесками та підшоломниками, утепленими польовими куртками та штанами, польовими костюмами, черевиками з високими берцями, зимовими рукавичками, шкарпетками та натільною білизною», - зазначила Гаврилюк.

«Починаючи з 27 жовтня до об’єднаних центрів забезпечення Тилу ЗСУ з підприємств вже надійшло понад 23 тис. пар черевиків з високими берцями, 22 тис. комплектів польових костюмів, 5 тис. зимових курток та 17 тис. пар штанів, понад 4 тис. комплектів теплої трикотажної білизни» - додала речниця Міноборони.

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«Водночас для видачі військовослужбовцям бракує зимових шапок, флісових курток-утеплювачів, теплої білизни, які, на жаль, не надійшли до Міноборони у визначений термін від підприємств-виробників», - наголосила вона.

Гаврилюк зазначила, що військовослужбовців в районі АТО буде забезпечено окремими предметами речового майна після його надходження з підприємств у другій половині листопада.