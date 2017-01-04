З'явилося відео з позицій українських військових на Світлодарській дузі

Відео на своїй сторінці у Facebook опублікував фотожурналіст Анатолій Степанов.

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"Ми на відбитих у сепаратистів позиціях. Всю ніч прилітають міни. Вони лягають то ближче, то далі від окопів. Іноді лунко рвуться гранати від АГС. До супротивника двісті метрів, і солдати для профілактики прострілюють простір перед окопами. Час від часу зав'язується стрілецький бій. Хлопці на позиціях кажуть, що це ніщо у порівнянні з артилерійськими обстрілами тижневої давнини, коли у ці окопи прилітали всілякі калібри", - йдеться у повідомленні фотожурналіста.

Так, на відео чути стрілянину під час боїв й міркування бійців АТО про конфлікт на Донбасі.

"Ми просто захищаємо свою Батьківщину, рідну землю. Не країну – саме землю",- йдеться у відеозаписі.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. П'ять українських військовослужбовців загинули, шестеро отримали поранення, ще у 10 - травми і контузії. Один поранений потрапив у полон. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ЗСУ за останні 5 місяців.