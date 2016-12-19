"Три вогневі нальоти": у ЗСУ розповіли подробиці бою на Світлодарській дузі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу щодо поточної ситуації в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

"Усього було здійснено три вогневі нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. Загалом за цей період по наших підрозділах було випущено 34 снаряди калібром 122-мм, 694 міни калібром 120-мм та 82-мм", - заявив Сирський.

Також він звернув увагу, що артилерійський вогонь противника вівся з населених пунктів Калинівка, Вуглегірськ, Дебальцеве. За його словами, це "не давало українським військовим можливості адекватно реагувати у відповідь з метою недопущення втрат серед мирного населення".

Сирський зазначив, що бойові дії велися в районі, який розташований на відстані 36 км від лінії розмежування, закріпленої Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.

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"Зазначена територія разом з населеними пунктами Дебальцеве, Вуглегірськ та іншими повинна бути звільнена російськими окупаційними військами, про це неодноразово наголошувалось на зустрічах Тристоронньої контактної групи у Мінську", - сказав він.

Начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ нагадав, що в результаті бойових дій, за попередніми даними, втрати противника становлять вбитими 20, пораненими - понад 30 осіб.

За уточненими даними штабу АТО, загинуло 5 українських військовослужбовців, поранено 6, контужено і травмовано 10.

Сирський повідомив, що ситуація на Світлодарськцій дузі на даний час більш-менш спокійна, але додав, що вона може динамічно змінюватися. Він запевнив, що ситуація перебуває під контролем українських військових.

Говорячи про російсько-окупаційні війська, Сирський зауважив, що до нападу були задіяні підрозділи 7-ї бригади і деякі підрозділи спеціального призначення.

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"Ці позиції мають стратегічне значення для противника. Я хочу нагадати, що два року тому там відбувалися ті події, які нам усім відомі. Тому противник намагається таким чином відновити своє положення, намагаючись просунутись вперед, зайняти більш вигідне положення, тому що деякі об'єкти носять для нього важливе стратегічне значення", - сказав Сирський.

Таким чином, за його словами, російські окупаційні війська намагалися досягти певних "тактичних успіхів".

Як повідомляв УНІАН, вчора в районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.

Українською стороною Спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення «режиму тиші». Утім противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів Збройних сил України в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій і змінити лінію зіткнення сторін.

Українські військові прийняли бій, у ході якого перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противника. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно та спорядження російського виробництва.

За даними розвідки, втрати противника становили щонайменше 25 чоловік вбитими та до 30 поранених.