Зв'язок зі зниклими в неділю військовослужбовцями досі не встановлений - штаб
09:17, 09 січня 2017Війна
2238 0
Стан двох із трьох українських військових, поранених 8 січня, задовільний.
Також відомо про трьох поранених військових / Фото УНІАН
Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Відомо, що твоє військових поранені на різних напрямках. Знаю, що стан двох – задовільний, третього – не можу точно сказати...", – сказав Матюхін.
Читайте такожДобу в зоні АТО: бойовики били по всіх напрямках, 51 ворожий обстріл
Говорячи про те, чи вдалося зв'язатися зі зниклими військовими, спікер сказав: "На жаль, досі жодної інформації, крім тієї, яка подавалася вчора ввечері, немає".
Нагадаємо, в зоні АТО на Донбасі за станом на 18:00 8 січня було зафіксовано 28 обстрілу з боку бойовиків, через що поранення отримали троє українських військовослужбовців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter