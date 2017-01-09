Зв'язок зі зниклими в неділю військовослужбовцями досі не встановлений - штаб

Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Відомо, що твоє військових поранені на різних напрямках. Знаю, що стан двох – задовільний, третього – не можу точно сказати...", – сказав Матюхін.

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Говорячи про те, чи вдалося зв'язатися зі зниклими військовими, спікер сказав: "На жаль, досі жодної інформації, крім тієї, яка подавалася вчора ввечері, немає".

Нагадаємо, в зоні АТО на Донбасі за станом на 18:00 8 січня було зафіксовано 28 обстрілу з боку бойовиків, через що поранення отримали троє українських військовослужбовців.