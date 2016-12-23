Українські військові встановили блокпост на околиці Новолуганського

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

"Це дозволить безперешкодно забезпечувати майже чотири тисячі мешканців селища продуктами харчування та необхідними товарами повсякденного вжитку, відновити медичне забезпечення, упорядкувати процедуру провезення підприємствами необхідних товарів та пально-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, це прискорить процедуру перепустки громадян для відвідування своїх родичів.

Раніше комбат повідомляв, що у населеному пункті Новолуганське, розташованому у районі Світлодарської дуги, проведена операція з його звільнення.

"Ну здрастуй, Світлодарська дуга. Сьогодні батальйоном "Донбас Україна" успішно проведена зухвала операція зі звільнення міста Новолуганське. Одразу. Без втрат. Привіт, сепари", - йдеться у повідомленні комбата підрозділу батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко.