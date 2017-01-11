ЗСУ зайняли нові позиції на Світлодарській дузі останніми днями - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Стосовно дислокації наших підрозділів на Світлодарській дузі. Як відомо, ситуація там останніми днями дуже напружена, там тривали дуже серйозні бойові дії. Внаслідок цих бойових дій дійсно підрозділи ЗСУ зайняли певні дуже важливі нові позиції, але в межах лінії розмежування, тобто Мінські угоди не порушувалися, і військові частини, які зараз там обороняють наші рубежі, дійсно зайняли певні позиції, але в рамках нашої території", - заявив він.

Читайте такожВійськові розповіли, як бойовики мстять їм за відбиті на Світлодарській дузі позиції (відео)

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня бійці ЗСУ взяли під контроль Новолуганське. Українські військові взяли панівні висоти і зайшли в населений пункт.

Також українські військові встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське в районі Світлодарської дуги.

За інформацією Міноборони, "це дозволить безперешкодно забезпечувати майже чотири тисячі жителів селища продуктами харчування та необхідними товарами повсякденного вжитку, відновити медичне забезпечення, упорядкувати процедуру провезення підприємствами необхідних товарів та пально-мастильних матеріалів".

10 січня волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що українські бійці "дуже постаралися" і зайняли нові позиції на Світлодарській дузі в зоні АТО.