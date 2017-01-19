Біля Азовського моря бойовики цілодобово обстрілюють позиції ЗСУ, в хід іде важке озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На Маріупольському напрямку у Красногорівці та Мар’їнці вчора було спокійно, проте ворог порушував режим припинення вогню південніше – у Славному та Новотроїцькому. Біля Азовського моря ситуація залишається незмінною – там бойовики стріляють і в день, і вночі, та активно застосовують важке озброєння. Під ворожий приціл потрапляє кожен наш опорний пункт. Зокрема, у Павлополі та Талаківці відбулися мінометні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів», - заявив він.

За його словами, на Луганському напрямку вчора між 9.00 та 15.00 окупанти провели низку потужних мінометних обстрілів у Попаснянському районі. «По наших позиціях ворог випустив майже 40 мінометних снарядів», - зазначив Мотузяник.

Також противник пізно ввечері та одразу після опівночі обстріляв позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

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«На інших рубежах Луганського напрямку вчора було тихо. Таким чином, за добу на цьому напрямку відбулось 10 ворожих обстрілів, 6 – з важкого озброєння», - додав Мотузяник.

«Донецький напрямок. Вчора там було найспокійніше по всій лінії зіткнення. Противник там не застосовував важке озброєння. Також багатогодинних перестрілок між силами АТО та окупантами там не спостерігалося. Утім, ворог, як і раніше, порушує режим тиші в основних гарячих точках - це Світлодарська дуга, Зайцеве, Авдіївка та район Донецького аеропорту», - розповів речник Міноборони з питань АТО.

Всього, за його словами, за добу на Донецькому напрямку відбулось 7 випадків порушення режиму припинення вогню.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих українських військовослужбовців не було, але 2 наших бійців зазнали поранень», - додав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики здійснили 37 обстрілів позицій сил АТО.