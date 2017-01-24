Хуг на зустрічі із ватажком "ДНР" наголосив на необхідності дотримання режиму тиші

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Україні в Facebook.

«У вівторок заступник начальника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг зустрівся з Захарченком, лідером збройних формувань в Донецьку. Під час зустрічі Хуг наголосив на необхідності скоординованого співробітництва так званої "ДНР" зі Спільним центром контролю і координації для забезпечення доступу і свободи пересування СММ, щоб дозволити місії здійснювати ефективний контроль і перевірки», - йдеться в повідомленні місії.

Хуг також наголосив на необхідності забезпечити локальне дотримання режиму припинення вогню, щоб дозволити цивільним фахівцям провести ремонтні роботи.

У повідомленні відзначається, що Захарченко обіцяв відреагувати на прохання Хуга.

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Як повідомляв УНІАН, СММ ОБСЄ неодноразово заявляла, що більшість обмежень у роботі спостерігачів виникають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

У вересні 2016 року у Донецьку Хуг вже обговорював цю проблему із Захарченком.

У грудні 2016 року Хуг заявив, що знову домагається зустрічі з представниками бойовиків щодо обмежень місії спостерігачів у пересуванні на Донбасі.

Разом з тим 26 грудня на прес-конференції в Москві представник терористичної організації "ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що бойовики «не обіцяли» забезпечувати безпеку співробітників СММ ОБСЄ, які працюють на Донбасі.