Молодь залишає окупований Донбас, біженцями стали 2,5 млн осіб – Курц

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

«Є багато молодих людей, які залишають цей регіон. В основному, залишаються люди похилого віку практично без будь-якої підтримки і догляду. 3 млн людей повністю залежать від гуманітарної допомоги, 2,5 млн людей у різних напрямках залишили цей регіон як біженці», - сказав Курц.

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Він відзначив, що гуманітарна ситуація вздовж лінії зіткнення залишається важкою, велика кількість людей страждає.

«З моєї точки зору, Москва тут несе дуже велику відповідальність, і в неї є можливість зробити великий внесок у вирішення цього завдання», - наголосив Курц.

Також він зазначив, що в регіоні має бути присутня ОБСЄ, аби покращити життя людей.

Як повідомляв УНІАН, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц виступив за розширення діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, а саме у нічний час.