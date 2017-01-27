Обвинувачення попросило для генерала Назарова 8 років ув’язнення у справі про збитий Іл-76

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявили прокурори в Павлоградському міськрайонному суді, де триває заключний етап розгляду справи – дебати сторін, – сторона обвинувачення також вимагає, щоб генерал компенсував матеріальні збитки держави через збитий літак – 28,7 мільйона гривень.

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Водночас адвокат потерпілих, родичів загиблих українських військовослужбовців, Віталій Погосян заявив, що обвинувачений має компенсувати й моральні збитки родичам – по 500 тисяч гривень кожній родині.

«Ми підтримуємо обвинувальний акт у повному обсязі. А ще – хочемо, щоб Назарова позбавили військового звання й посади», – заявляли родичі загиблих у суді.

Водночас обвинувачений генерал-майор Віктор Назаров на судовому засіданні заперечив свою провину і заявив, що в матеріалах слідства чимало суперечностей і відсутні докази проти нього.

Очікується, що на наступному судовому засіданні буде оголошене рішення суду в справі. Дата ще уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців ЗСУ та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.

За даними ГПУ, військові службові особи ЗСУ та Оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також перебування на їхньому озброєнні переносних ЗРК, і не вжили заходів із безпечної посадки літака у районі проведення АТО.

25 листопада 2014 року Печерський райсуд Києва частково ухвалив клопотання ГПУ, обравши на два місяці утримання під вартою як міру запобіжного заходу з можливістю внесення застави в розмірі 365 тис. 400 грн для Назарова. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в бойовій обстановці.

9 грудня того ж року Апеляційний суд Києва зменшив з 365 тис. грн до 97 тис. грн суму застави, обраної як запобіжний захід для Назарова. Ухвалою Апеляційного суду було скасовано рішення суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу Назарову у вигляді арешту, оскільки він уже вніс заставу.