У Міноборони уточнили обставини загибелі під Авдіївкою трьох українських військових

У Міністерстві оборони уточнили обставини загибелі сьогодні трьох українських військових внаслідок обстрілів і штурму позицій сил антитерористичної операції в Авдіївській промзоні.

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Як зазначив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, "достеменно відомо, що у лавах сил АТО на цих рубежах загинув 1 військовослужбовець, ще 2 – померли від тяжких поранень, ще 1 – отримав поранення, і вижив".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 5-ї ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм. Підрозділи Збройних сил України зупинили терористів.

Також сьогодні в Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиками позицій українських військових отримали поранення двоє місцевих жителів.

Ситуація в Авдіївській промзоні продовжує залишатися напруженою: противник обстрілює українські позиції, але повторно не штурмує.