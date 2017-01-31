В Авдіївці снаряд влучив у житловий будинок, є поранені серед мирних жителів

Через обстріли бойовиків в Авдіївці був поранений місцевий житель. Про це повідомив голова Нацполіції у Донецькій області Вячеслав Аброськін.

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"Бойовики "ДНР" не припиняють гатити по Авдіївці. О 5 годині ранку в результаті обстрілу житлового будинка по вулиці Колосова отримав поранення молодий чоловік, 1975 року народження. Доставлений до лікарні", - написав Аброськін.

Військові також повідомляють про падіння снарядів поблизу місцевої лікарні.

"Близько 7.00 була обстріляна також "нова" частина міста Авдіївка. Три влучання були зафіксовані поблизу лікарні і два коло багатоквартирних будинків мирних мешканців. В Авдіївці є руйнування, є жертви серед мирного населення. Горить газова труба. В місті немає електрики, води, тепла, і тепер газу", - розповіли у прес-службі 72-ої Гвардійської окремої механізованої бригади.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, надходить інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. За попередніми даними, є поранені серед місцевого населення.

Цю інформацією уточнює голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський: "за оперативною інформацією снаряд попав у п’ятиповерховий житловий будинок. На місце виїхали підрозділи рятувальників та усі необхідні служби".

Крім того, у 72-ій бригаді розповіли, що через відключення електроенергії в місті дуже погано працює телефонний зв'язок. Звук при розмові переривається, сигнал може не проходити взагалі, а потім вмикатися на кілька хвили і зникати знов.

"Якщо ви не можете додзвонитися до своїх рідних - напишіть смс, і людина передзвонить вам, як тільки на короткий час з'явиться зв'язок", - закликають військові.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати. В розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили.

Крім того, за даними штабу, за добу внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули 3 українських військових, 24 поранені. Саме місто знеструмлене.