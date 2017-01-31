Штаб: за добу загинуло троє бійців АТО, 24 поранено і травмовано

Бойовики збільшили кількість обстрілів - зафіксовано 71 порівняно з 56 минулої доби, повідомляється у зведенні штабу АТО.

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Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївки. Тут російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122 міліметрову артилерію, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Також, з тих же видів озброєння російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Зайцеве, Троїцьке, Кам’янку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

На Маріупольському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії загарбники вели вогонь по Водяному та Красногорівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новотроїцьке, Красногорівку, Новогригорівку, Талаківку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї - Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Гнутове, Широкине та Водяне. По Новогригорівці вела вогонь БМП противника.

На Луганському напрямку з мінометів обстріляно Троїцьке, Попасну Новоолександрівку. З гранатометів - Новозванівку та Станицю Луганську.