"Спекотна" ніч: волонтер розповів про ситуацію на Світлодарській дузі
10:52, 31 січня 2017Війна
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Ніч на Світлодарській дузі на Донбасі була "спекотною".
На Світлодарській дузі знову "спекотно" / Скріншот
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.
"Що б не поширювали й не писали сепарські ресурси й відверті вороги - у нас немає загиблих на Світлодарській дузі", - запевнив він.
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Також волонтер розповів, що серед українських військових один поранений.
"І те поранення не важкий, а так всі живі, в строю і на передових позиціях!Хоча ніч була "спекотна", - зазначив Мисягін.
Нагадаємо, 30 січня проросійські терористи підтягнули важке озброєння до Світлодарської дуги. Крім мінометів і ствольної артилерії, вони застосовували "Гради".
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