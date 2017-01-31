"Спекотна" ніч: волонтер розповів про ситуацію на Світлодарській дузі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"Що б не поширювали й не писали сепарські ресурси й відверті вороги - у нас немає загиблих на Світлодарській дузі", - запевнив він.

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Також волонтер розповів, що серед українських військових один поранений.

"І те поранення не важкий, а так всі живі, в строю і на передових позиціях!Хоча ніч була "спекотна", - зазначив Мисягін.

Нагадаємо, 30 січня проросійські терористи підтягнули важке озброєння до Світлодарської дуги. Крім мінометів і ствольної артилерії, вони застосовували "Гради".