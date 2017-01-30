На Світлодарській дузі знову "спекотно": у хід пішли "Гради" - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що там з учорашнього вечора і по цей момент "дуже спекотно".

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"Орки підтягнули все важке озброєння, яке, як їм здавалося, вони потай підтягували минулі дні. Є інформація, що крім мінометів і ствольної артилерії, вони застосовують "Гради", - йдеться у його повідомленні.

При цьому волонтер запевняє, що у 54-ї бригади все під контролем.

"Наша славна піхота стоїть на всіх своїх нових та старих бойових позиціях. "Третя сила" теж на місці", - розповів Мисягін.