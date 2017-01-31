Бойовики гатять "Градами" по Авдіївці з житлових кварталів Донецька – військові (відео)

Про це повідомляє прес-служба 72 Гвардійської окремої механізованої бригади.

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"Близько 05.40 ворог випустив по Авдіївці чотири пакети "Градів", тобто 160 ракетних снарядів. Стріляли з Донецька, як свідчать донетчани в соцмережах - 4 установки РСЗО "Град" били з чотирьох різних точок з цивільних житлових кварталів", - йдеться у повідомленні.

Військові підкреслили, що обстріли продовжуються, заклики до перемир'я російські військові ігнорують.

Про обстріли "Градами" з Донецька повідомив і журналіст Юліан Рьопке. Відеозапис він оприлюднив у своєму "Твіттері" з підписом."РСЗВ атаки з житлового району в Донецьку минулої ночі. Путін повертає жахи війни до України".

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати. В розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили. Водночас минулої доби в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовані.

Крім того, за даними штабу, за добу внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули 3 українських військових, 24 поранені. Саме місто знеструмлене.