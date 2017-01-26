СБУ про посилення російських військ уздовж кордонів України: нас намагаються залякати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві заявив голова СБУ Василь Грицак.

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«Ми спостерігаємо, як Росія поступово нарощує свої війська на кордоні з Україною. Це свідчить про те, що в черговий раз нас намагаються залякати присутністю або брязканням гусениць танків поблизу наших кордонів. Насправді на нас це не сильно діє, тому що українська армія вже не та, що була в 2014 році», - сказав Грицак.

Він підкреслив, що Україна не буде реагувати ні на які провокації, а методично здійснювати необхідні заходи безпеки щодо обороноздатності і боєготовності.

Як повідомляв УНІАН, вчора глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія продовжить зміцнювати війська Південного військового округу на кордоні з Україною, і підкреслив, що ведення війни в сучасних умовах неможливе без повномасштабного застосування авіації.

17 червня 2016 року в Міноборони РФ заявили про формування мотострілецької дивізії в Ростовській області, з території якої регулярно здійснюється вторгнення на тимчасово окупований Донбас для підтримки російських бойовиків. 2 грудня в Міноборони РФ заявили, що 150-а мотострілецька дивізія "розпочала виконання завдань".

24 січня тимчасово виконуючий обов'язки начальника Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України полковник Владислав Пономарьов заявив, що в 50 кілометрах від кордону з Україною у Ростовській області РФ в районі формування мотострілецької дивізії чисельністю в 10,5 тис. військових збройних сил РФ виявлено багато артилерії.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і спрямовує на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.