Головного "міліціонера "ЛНР" ліквідовано за наказом Плотницького – активіст
Так званого «начальника управління народної міліції» терористичної організації «Луганська народна республіка» Олега Анащенка ліквідовано за наказом ватажка терористів Ігоря Плотницького.
Про це громадський активіст, співголова ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов повідомив у Facebook.
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"Сьогодні о 7.50 у тимчасово окупованому Луганську в районі кварталу Мирний в результаті підриву автомобіля був ліквідований начальник управління так званої «народної міліції» самопроголошеної ЛНР полковник Анащенко. За повідомленнями з місця подій, у підірваному автомобілі. крім Анащенка, знаходився ще один чоловік. Він також загинув", - написав Снєгирьов.
За його словами, офіційний представник так званої «народної міліції» підполковник Марочко заявив, що «теракт здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації обстановки в республіці».
"Утім, незважаючи на гучні заяви лідера терористів, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», саме за наказом Плотницького був ліквідований полковник Анащенко. Справа в тім, що Анащенко був фігурантом справи про так званий «державний переворот» проти глави ЛНР Плотницького", - зазначив Снєгирьов.