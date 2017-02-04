Головного "міліціонера "ЛНР" ліквідовано за наказом Плотницького – активіст

Про це громадський активіст, співголова ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов повідомив у Facebook.

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"Сьогодні о 7.50 у тимчасово окупованому Луганську в районі кварталу Мирний в результаті підриву автомобіля був ліквідований начальник управління так званої «народної міліції» самопроголошеної ЛНР полковник Анащенко. За повідомленнями з місця подій, у підірваному автомобілі. крім Анащенка, знаходився ще один чоловік. Він також загинув", - написав Снєгирьов.

За його словами, офіційний представник так званої «народної міліції» підполковник Марочко заявив, що «теракт здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації обстановки в республіці».

"Утім, незважаючи на гучні заяви лідера терористів, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», саме за наказом Плотницького був ліквідований полковник Анащенко. Справа в тім, що Анащенко був фігурантом справи про так званий «державний переворот» проти глави ЛНР Плотницького", - зазначив Снєгирьов.