Російська сторона СЦКК не забезпечила належне проведення ремонтних робіт - штаб АТО

З метою подальшої стабілізації ситуації на Донецькому напрямку, 3 лютого Перший заступник спеціально моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг надіслав пропозицію стосовно введення режиму “Тиша”. Передбачалося, що режим припинення вогню мав розпочатися з 8.00 5 лютого 2017 року в районі, обмеженому населеними пунктами Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт-Піски та двома районами міста Донецьк. Після цього мали розпочатися ремонтні роботи для відновлення важливих об’єктів життєдіяльності та інфраструктури, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Збройні Сили України та українська сторона СЦКК повністю підтримали дану ініціативу й надали письмові гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури.

У той же час, російська сторона СЦКК станом на 06.00 5 лютого в односторонньому порядку обмежила кількість працівників і саперів, необхідних для проведення ремонтних робіт до 10 осіб, у той час, коли для їх якісного виконання необхідно щонайменше 30 осіб.

"Такий неконструктивний підхід до рішення гуманітарних проблем значно ускладнює відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу", - резюмує штаб.