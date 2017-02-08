Знищений унаслідок вибуху: з'явилися подробиці ліквідації терориста "Гіві" (фото)
Джерело, близьке до так званої влади "Донецької народної республіки" ("ДНР") розповіло подробиці ліквідації ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві".
За його словами, "Гіві" знищений внаслідок вибуху на базі "підрозділу" в околицях Донецька, передає Lenta.ru.
За інформацією джерела видання, в результаті вибуху у "штабі "Сомалі" почалася сильна пожежа, в момент вибуху терорист "Гіві" перебував у своєму кабінеті.
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У свою чергу прихильник "ДНР" Костянтин Долгов у своєму Twitter написав, що "Гіві" міг бути ліквідований внаслідок пострілу з реактивного вогнемету "Шмель".
"На початку сьомої ранку терористи зробили постріл з "Шмеля" у вікно штабу, де в цей момент перебував "Гіві", - написав він.
Крім того, у Мережі опублікували перші фото з місця ліквідації бойовика, на яких видно, що в будинку, де перебував терорист "Гіві", почалася пожежа.
ФБ З 6:30 на базі гіві пожежа.На 5 поверсі немає вікон.Від місцевих жителів. pic.twitter.com/8LuTAnyqz0— hochu domoy (@rjpthju62irjkf) February 8, 2017
Раніше УНІАН повідомляв, що ватажок "батальйону "Сомалі" Михайло Товстих з позивним "Гіві" був ліквідований в Донецьку.