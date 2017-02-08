Знищений унаслідок вибуху: з'явилися подробиці ліквідації терориста "Гіві" (фото)

За його словами, "Гіві" знищений внаслідок вибуху на базі "підрозділу" в околицях Донецька, передає Lenta.ru.

За інформацією джерела видання, в результаті вибуху у "штабі "Сомалі" почалася сильна пожежа, в момент вибуху терорист "Гіві" перебував у своєму кабінеті.

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У свою чергу прихильник "ДНР" Костянтин Долгов у своєму Twitter написав, що "Гіві" міг бути ліквідований внаслідок пострілу з реактивного вогнемету "Шмель".

"На початку сьомої ранку терористи зробили постріл з "Шмеля" у вікно штабу, де в цей момент перебував "Гіві", - написав він.

Крім того, у Мережі опублікували перші фото з місця ліквідації бойовика, на яких видно, що в будинку, де перебував терорист "Гіві", почалася пожежа.

ФБ З 6:30 на базі гіві пожежа.На 5 поверсі немає вікон.Від місцевих жителів. pic.twitter.com/8LuTAnyqz0 — hochu domoy (@rjpthju62irjkf) February 8, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що ватажок "батальйону "Сомалі" Михайло Товстих з позивним "Гіві" був ліквідований в Донецьку.