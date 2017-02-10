Гіркін виключає своє повернення в "ДНР": "Може, мені краще самовбитися просто?"

"Ось куди мені повертатися, підвал відразу? Або повторити долю Мозгового, вбитого невідомою українською ДРГ. Будь-який, вибачте, ідіот знає в Луганській республіці, що до цього доклав руку пан Плотницький. А також підрозділ Вагнера. Або повторити долю Бетмена, якого теж вбили? Про Мозгового я ще на рахунок Вагнера говорити не буду, а от про Бетмена точно він спрацював. Ну, ось що мені? Може, мені краще тут самовбитись просто? Щоб не їздити, не витрачати час, не витрачати бензин, щоб люди...", - сказав він в інтерв'ю російському онлайн каналу "Народ".

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Як повідомляв УНІАН, вранці 8 лютого в "ДНР" поінформували про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".

Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".