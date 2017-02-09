Ліквідація "Гіві": у "ДНР" нібито встановили замовників і виконавців, повідомляють російські ЗМІ

"Встановлено замовників вбивства, вони знаходяться в Києві. Також вийшли на слід виконавців - українських диверсантів. Ми знаємо, що це за люди, знаємо про їх переміщення", - повідомляє Интерфакс з посиланням на джерело в "силових структурах ДНР".

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Співрозмовник агентства не виключив, що в разі вчинення опору при затриманні або в умовах відкритого бою, виконавці ліквідації "можуть бути знищені".

Як повідомляв УНІАН, раніше в "ДНР" заявили, що до ліквідації ватажка терористичного батальйону "Сомалі" може бути причетний радник глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова Зорян Шкіряк. Останній, у свою чергу назвав подібні звинувачення, відвертим дебилизмом.

Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який є на озброєнні в Росії.