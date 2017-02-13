Під Пікузами групи бойовиків намагалися відтіснити українських військових - ІС

Про це йдеться у зведенні військових експертів групи "Інформаційний спротив".

Читайте також"Пекло на землі": журналіст пояснив, чому ситуація в Авдіївці стала катастрофічною

"В районі Пікузи (колишнє Комінтернове - УНІАН.) противник після мінометного обстрілу спробував відтіснити бойову охорону ЗСУ на північний захід від селища силами двох дрібних піхотних груп – по 10-12 осіб, при підтримці вогню великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відкриття вогню у відповідь групи противника відійшли на вихідний рубіж.

Нагадаємо, 4 лютого у зоні бойових дій в районі Авдіївки бойовики почали штурм позицій українських військових. Бійці АТО відбили атаку.