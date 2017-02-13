Під Пікузами групи бойовиків намагалися відтіснити українських військових - ІС
10:55, 13 лютого 2017Війна
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Під Пікузами дві групи бойовиків намагалися відтіснити українських військових із займаних ними позицій.
ЗСУ відбили атаки бойовиків / Фото УНІАН
Про це йдеться у зведенні військових експертів групи "Інформаційний спротив".
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"В районі Пікузи (колишнє Комінтернове - УНІАН.) противник після мінометного обстрілу спробував відтіснити бойову охорону ЗСУ на північний захід від селища силами двох дрібних піхотних груп – по 10-12 осіб, при підтримці вогню великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після відкриття вогню у відповідь групи противника відійшли на вихідний рубіж.
Нагадаємо, 4 лютого у зоні бойових дій в районі Авдіївки бойовики почали штурм позицій українських військових. Бійці АТО відбили атаку.
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