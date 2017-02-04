Бої під Авдіївкою: українські військові відбили атаку ДРГ (відео)

Про це заявив заступник командира 72-ої окремої механізованої бригади Олександр Самарський, передає Громадське.

За його словами, близько 18:30 приблизно 15 бойовиків здійснили спробу атаки.

"Але завдяки тому, що наші спостерігачі вчасно помітили диверсійну групу, нашим військовим вдалось відбити атаку й відкинути противника на їхні позиції", – сказав Самарський.

Про втрати серед українських військових чи бойовиків наразі інформації немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російсько-окупаційні війська розпочали штурм позицій Збройних сил України в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працює Донецька фільтрувальна станція.

3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.

Сьогодні зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки. Вдень російські бойовики обстріляли електриків, які проводили ремонтні роботи з відновлення електропостачання Авдіївки.