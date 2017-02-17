Ватажок "ДНР" Захарченко виявився клієнтом психлікарні у Харкові - ЗМІ (документ)

Тоді йому була офіційно присвоєна II група інвалідності через психічне захворювання, передає білоруське видання by24.org.

Майбутньому проросійському "політику" було призначено лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3, на адресу якої й був спрямований цей документ. У довідці також зазначається, що дії хворого Захарченка "несуть загрозу оточенню".

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Офіційного підтвердження достовірності цього документа поки немає. Зате з біографії самого Захарченка відомо, що він, будучи уродженцем Донецької області України, у зазначений період перебував саме в Харкові.

"При цьому кілька років немов "вирізані" з біографії, зате в 2013 році, саме після проблем з психіатрами, Захарченко знову засвітився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації "Оплот", - зазначають журналісти.

Незабаром Захарченка відправили з Харкова в Донецьк - очолювати місцеву філію "Оплоту". Там він вже до листопада 2014 року "доріс" до цілого "голови "Донецької народної республіки".

У свою чергу OdessaUnews у своєму Twitter повідомляє, що "ватажок бойовиків О. Захарченко з 2010 року інвалід з діагнозом "незворотні психічні розлади".