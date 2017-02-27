В СБУ підтвердили скасування Рубану дозволу на відвідування окупованого Донбасу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"СБУ скасувала дозвіл про перетин лінії зіткнення громадянину України Рубану В.В." - написала вона.

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Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що народний депутат Надія Савченко і Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу поїздки до Донецька.

Сьогодні, 27 лютого, журналістка «Громадського радіо» Ірина Сампан написала у Facebook, посилаючись на джерело в силових структурах, що СБУ на КПВВ «Мар'їнка» затримала Рубана. Рубан їхав на територію ОРДО за Савченко. «Керівника українського центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана затримала СБУ на КПВВ «Мар’їнка». Він їхав до незаконної «ДНР» за Надією Савченко. З ним працюють спецслужбовці вже кілька годин», - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що СБУ проводить опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.