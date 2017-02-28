Путінський "гумконвой" вторгся до окупованого Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС РФ, на шляху прямування розділилася на дві частини: одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвєєв-Курган».

Зазначається, що «автомобілі заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова, перевірили не тільки техніку, але й супровідні документи на гуманітарний вантаж».

У російському МНС стверджують, що «після завершення всіх процедур» 25 автомобілів з гуманітарним вантажем загальною вагою більше 300 тонн продовжили рух до пунктів розвантаження Донецької і Луганської областей.

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"Основна маса вантажу – продовольчі набори, серед яких – молочні суміші, фруктове, овочеве та м'ясне пюре, молочні каші й фруктові соки",- стверджують у РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія в складі 60-го "гуманітарного конвою" відправила на окупований Донбас спеціалізований автомобіль радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту.