Росія у складі "гумконвою" відправила на Донбас військову машину

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Особливістю даної колони є те, що у її складі слідував спеціалізований автомобіль РХБ захисту, який не може відноситися до категорії «гуманітарного» вантажу першої необхідності», - підкреслюється в повідомленні.

Також у прикордонному відомстві зазначили, що оскільки переміщення т.з. «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

«Загалом з 5.50 до 6.30 через російський пункт пропуску «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало 15 автомобілів т.з. «гумконвою». Вантажівки перевозили переважно нібито продукти харчування», - йдеться в повідомленні.

Друга колона т.з. «гумконвою» через пункт пропуску «Донецьк» (РФ) станом на 9.00 21 лютого державний кордон не перетинала, зазначили у ДПСУ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, Росія відправила на окупований Донбас 60-й «гумконвой».

За даними МНС Росії, на шляху прямування колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвєєв-Курган».

Довідка УНІАН. Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».