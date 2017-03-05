Ситуація на лінії зіткнення складна, бойовики використовують важке озброєння – Міноборони
13:19, 05 березня 2017Війна
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Обстановка на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною, і бандформування продовжують обстріли, у тому числі із використанням важкого озброєння.
Українські військові на позиціях в зоні АТО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу.
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За його словами, внаслідок бойових дій один український військовий загинув і 12 дістали поранення та травми.
«За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще 12 отримали поранення і травми. Ми висловлюємо співчуття рідним загиблого воїна», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби зафіксовано 110 обстрілів позицій сил АТО.
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