Ситуація на лінії зіткнення складна, бойовики використовують важке озброєння – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу.

Читайте такожБлокадники заявили про "відкриття нового редуту" - почали перешкоджати руху потягів з Росії

За його словами, внаслідок бойових дій один український військовий загинув і 12 дістали поранення та травми.

«За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще 12 отримали поранення і травми. Ми висловлюємо співчуття рідним загиблого воїна», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби зафіксовано 110 обстрілів позицій сил АТО.