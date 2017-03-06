Ремонтні роботи в Авдіївці так і не розпочались - Жебрівський

15:41, 06 березня 2017
Війна
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У понеділок не проводитимуть ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції і ЛЕП в районі Авдіївки. 

Жебрівський повідомив. що сьогодні ремонтних робіт вже й не буде / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Режим тиші і дозвіл на роботи по відновленню лінії електропередачі та Донецької фільтрувальної станції зранку були надані з обох боків. З нашого боку ремонтні бригади, сапери, представники СЦКК та ОБСЄ були готові в будь-який момент вийти в район", - повідомив він.

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Однак Жебрівський зазначив, що з "боку ОРДО не було саперів і представників місії ОБСЄ."

"Сьогодні ремонтних робіт вже й не буде. Зараз вирішується питання щодо дотримання режиму тиші на завтра і проведення відновлювальних робіт, відповідно, завтра", - додав чиновник. 

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Теги: #ремонт#Жебрівський#Авдіїївка