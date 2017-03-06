Бойовики зранку ведуть обстріли околиць Авдіївки – Жебрівський

Про це повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у своєму мікроблозі у Twitter.

«Окупанти стріляють по околицях Авдіївки і позиціях ЗСУ. Місто без електрики», - зауважив він.

За словами Жебрівського, станом на 7:45 все ще не було письмових гарантій припинення вогню.

Разом з тим на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляється, що об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, планується забезпечити електроенергією від 7 генераторів.

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«Централізоване водопостачання тимчасово припинено (створено резерв води із розрахунку на 4 доби). Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі», - йдеться у повідомленні.

ДСНС зауважує, що піротехнічний розрахунок ДСНС (5 чол., 2 од. тех.) перебуває в готовності для залучення в разі необхідності обстеження та розмінування місць аварійно-відновлювальних робіт. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 особи та 8 од. техніки.

Як нагадали у відомстві, близько 16:50 5 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції.