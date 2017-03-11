На Донбасі біля машин ОБСЄ розірвалися дві мінометні міни

Про це йдеться у повідомленні місії.

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Зазначається, що 10 березня, перебуваючи на автодорозі Т0519 на західній околиці підконтрольного бойовикам «ДНР» с. Пікузи (кол. Комінтернове), за 23 км на північний схід від Маріуполя патруль СММ у складі шістьох спостерігачів та двох автомобілів здійснював моніторинг дотримання режиму припинення вогню для проведення ремонтних робіт на газопроводах, пошкоджених у результаті обстрілу 8 березня.

Також сказано, що п’ятеро спостерігачів перебували у двох автомобілях СММ, припаркованих за 20 м один від одного, а один спостерігач стояв неподалік. Автомобілі СММ були припарковані за 60–80 м на схід від передового блокпоста бойовиків «ДНР».

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«О 13:52 патруль Місії почув свистячий звук, після чого відбувся удар приблизно за 30 м на північ від автомобілів СММ. Почувши свист, шостий член патруля повернувся до свого автомобіля. Орієнтовно через 6–10 секунд спостерігачі почули другий удар також за 30 м від автомобілів СММ. Снаряд розірвався на присадибній ділянці з південно‑західного боку будинку, розташованого приблизно за 40–50 м на північний схід від блокпоста «ДНР». Автомобілі СММ накрило ґрунтом, що розлетівся у результаті другого вибуху снаряда при ударі об землю. Спостерігачі відчули ударну хвилю від обох вибухів. За їхньою оцінкою, обидва вибухи були спричинені розривами 82‑мм мінометних мін. Вони бачили 4–5 місцевих жителів, що лежали на землі, а також приблизно шістьох озброєних членів «ДНР», які ховалися в окопах біля блокпоста», - заявили в СММ.

«Після двох вибухів патруль СММ негайно залишив цей район. Ніхто зі спостерігачів не постраждав. Автомобілі Місії не було пошкоджено», - йдеться у повідомленні.