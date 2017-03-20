Жорстокі бої під Маріуполем: поранені вісім військових, один загинув - штаб

Позиції українських військових під селищем Водяне на Маріупольському напрямку були обстріляні окупантами із "Градів" та важкої артилерії. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Позиції українських військ в районі населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку були обстріляні окупантами із застосуванням РСЗВ БМ-21 "Град" , 152-мм та 122-мм артилерії, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів. За попередньою інформацією, внаслідок боїв на Маріупольському напрямку загинув військовослужбовець, ще 8 українських захисників отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Раніше у понеділок вдень волонтери фонду "Повернись живим" повідомили, що бої на Маріупольському напрямку не припиняються: ворог інтенсивно продовжує обстріл наших передових позицій з крупнокаліберних мінометів та ствольної артилерії.