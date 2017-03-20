Біля Водяного українські військові відбили наступ двох ворожих ДРГ – штаб

Сьогодні в районі Водяного відбувся бій військовослужбовців Збройних сил з диверсійно-розвідувальними групами противника. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

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"О 9.30 в районі населеного пункту Водяне дві групи ворога у кількості до 40 чоловік впритул підійшли до наших позицій. Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас, підрозділ ЗС України висунувся вперед", - повідомили у штабі.

"Після того, як противник застосував важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію 152 мм та 122 мм, підрозділ відійшов на свої позиції", - заявили в прес-центрі АТО.

Раніше сьогодні волонтери фонду "Повернись живим" повідомили, що бої на Маріупольському напрямку не припиняються: ворог інтенсивно продовжує обстріл наших передових позицій з крупнокаліберних мінометів та ствольної артилерії.

Згодом у штабі АТО уточнили, що внаслідок боїв на Маріупольському напрямку загинули двоє військовослужбовців, ще семеро отримали поранення.