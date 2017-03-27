В Міноборони розповіли про вчорашні втрати серед українських військових

За минулу добу в зоні АТО загинуло троє українських військових, вісім отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу наших бойових дій троє українських військових загинуло, 8 дістали поранень”, - сказав Лисенко.

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Він уточнив, що троє українських воїнів загинули під Авдіївкою.

Лисенко також нагадав, що вчора під Краматорськом внаслідок падіння вертольоту Мі-2 загинуло 5 офіцерів Збройних сил України – 3 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Представник Міноборони повідомив, що вчора на Луганському напрямку, як і раніше, найбільша кількість обстрілів припала на Попаснянський район. Загалом на Луганському напрямку бойовики 12 разів здійснили обстріл українських позицій, з яких 6 – із застосуванням важкої зброї.

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Як зазначив Лисенко, на Донецькому напрямку вчора активні бойові дії велися по всьому фронту вдень і вночі. При цьому бойовики застосовували великокаліберну артилерію і танки. Зокрема, дуже неспокійною ситуація була в районі Авдіївки, де бойові дії тривали понад 10 годин; крім того, вдень бойовики з “Градів” обстріляли житлові квартали.

Також бойовики обстріляли українські позиції в Пісках та Опитному з території Донецького аеропорту. Загалом на Донецькому напрямку було зафіксовано 33 обстріли.

На Маріупольському напрямку бойовики вели обстріли в районах Гнутового та Водяного, здійснивши загалом 43 обстріли.