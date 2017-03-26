Троє бійців загинули через обстріл бойовиками опорного пункту під Авдіївкою - штаб

Внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки, за попередньою інформацією, загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.

Про це в неділю ввечері, 26 березня, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Зазначається, що обстріл позицій сил АТО вівся з мінометів калібру 120 мм.

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"Вже вкотре за добу, російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма домовленостями, що були досягнуті вході зустрічі контактної групи у Мінську, здійснюють обстріли наших позицій з важкого озброєння, фактично по всій лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Також у штаі АТО нагадали, що протягом дня на різних напрямках по позиціям наших військ та житлових кварталах населених пунктів противник застосовував артилерію калібру 152 мм та 122 мм, 122 мм переносний реактивний комплекс «Град-П», міномети калібру 120 мм та 82 мм.