На Донеччині загинули двоє військових, підірвавшись на вибуховому пристрої - штаб
16:30, 27 березня 2017Війна
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Бійці загинули під час виконання завдань.
У зоні АТО загинуло 2 військових / скриншот
В зоні АТО в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє українських бійців.
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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
"За попередньою інформацією, під час виконання завдань, у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинули двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташоване недалеко від населеного пункту Новолуганське Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, за добу в зоні АТО загинули троє українських бійців, ще 8 отримали поранення.
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