На Донеччині загинули двоє військових, підірвавшись на вибуховому пристрої - штаб

В зоні АТО в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє українських бійців.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"За попередньою інформацією, під час виконання завдань, у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинули двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташоване недалеко від населеного пункту Новолуганське Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, за добу в зоні АТО загинули троє українських бійців, ще 8 отримали поранення.