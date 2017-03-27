Місія ОБСЄ заявила про обстріл її безпілотника на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що в напрямку її безпілотного літального апарату були здійсненні постріли з стрілецької зброї.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, сказано, що 26 березня о 12.45 четверо членів патруля СММ на двох броньованих автомобілях зупинилися за 500 м на північний схід від контрольованого урядом України села Оріхове-Донецьке (за 44 км на північний схід від Луганська). Після того, як пройшло декілька хвилин з часу запуску спостерігачами безпілотного літального апарату середнього радіусу дії, приблизно о 13.10 представники місії ОБСЄ побачили ще один безпілотник, який пролітав безпосередньо над місцем перебування представників СММ ОБСЄ. Цей безпілотник за розміром був трохи більшим за літальний апарат місії та темнішим за кольором і наближався з позицій півдня і південного заходу на висоті приблизно 100 метрів.

Як зазначили спостерігачі, невідомий безпілотник за звуком польоту мав електромотор.

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У зв'язку з цим спостерігачі одразу ж почали здійснювати процедури з приземлення власного літального апарату. В той же час інший безпілотник продовжував літати над позиціями спостерігачів, зробивши три кола та, невпинно набравши висоту, полетів в напрямку заходу, зазначається в повідомленні.

"Пізніше, менше ніж за півхвилини, СММ почула десять одиночних пострілів зі стрілецької зброї на відстані 200-300 м із заходу. Тривалість пострілів становила близько 30 секунд. За оцінкою СММ, постріли були зроблені в напрямку безпілотного літального апарату СММ, який перебував за 200-300 метрів на захід та на висоті менш ніж 100 метрів", - стверджують у місії ОБСЄ.

При цьому сказано, що спостерігачі змогли нормально приземлити свій безпілотний апарат на землю. О 13.22 патруль СММ покинув дану місцевість. Місія ОБСЄ поінформувала Спільний центр з контролю та координації про цей інцидент та зробила запит за подальшим роз'ясненням.

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