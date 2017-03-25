На Луганщині бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги

У Луганській області бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги. Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, обстріл зі стрілецької зброї стався вчора, 24 березня, поблизу смт. Станиця Луганська.

Разом з тим у ВЦА не повідомили про постраждалих внаслідок обстрілу.

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Водночас, за даними прес-служби, проросійські бойовики минулої доби 12 разів порушували режим тиші вздовж лінії розмежування на Луганщині, двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок ворожого обстрілу з 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу сіл Троїцьке і Новоолександрівка Попаснянського району.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні АТО російсько-окупаційні війська 78 разів обстріляли позиції українських захисників. Двоє бійців загинули, ще двоє отримали поранення.