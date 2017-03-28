ЗСУ показали свою позицію у Луганській області "на трьох кордонах" (відео)
11:30, 28 березня 2017Війна
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Пункт сил АТО одночасно межує з Росією та "ЛНР".
Одна з позицій українських військових одночасно межує з Росією та терористичним угрупованням "ЛНР". Відеозапис, де видно пункт бійців АТО, опублікований на YouTube-каналі "Військового телебачення".
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"Луганський напрямок. Це унікальний взводний опорний пункт сил АТО, який одночасно межує з Росією та "ЛНР". Навкруги час від часу чути постріли, а нещодавно прилетіли "Гради", - йдеться в описі до відео.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 58 обстрілів позицій Збройних сил України, двоє українських військових загинули, п’ятеро поранені і травмовані.
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