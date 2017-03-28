Штаб повідомив про "стабілізацію" в зоні АТО: 58 ворожих обстрілів за добу, бойовики отримали вогонь у відповідь

У районі проведення АТО ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних сил зменшилась. За добу зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Найбільшу кількість обстрілів ворог здійснив на Донецькому напрямку, де по позиціям в районі Троїцького застосував 122мм артилерію. З мінометів калібру 120мм російсько-окупаційні війська вели вогонь по захисниках Авдіївки, Троїцького та Луганського. Міномети калібру 82мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети противник застосовував поруч Авдїївки, Камянки, Пісків, Новгородського, та Луганського", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку, по опорних пунктах українських військ поблизу Красногорівки та Мар'їнки, ворог бив з мінометів калібру 82мм та гранатометів. А по оборонцях Новогригорівки та Водяного – з крупнокаліберних кулеметів. Морських піхотинців у Широкиному ворог обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2, а по захисниках Павлополя та Гнутового бив ворожий снайпер.

На Луганщині, по нашим позиціям поблизу Новозванівки, ворог застосовував 152мм артилерію, а міномети калібру 120мм – неподалік Кримського. З мінометів калібру 82мм противник обстріляв захисників Новоолександрівки, а по позиціям поблизу Кряківки вів вогонь з протитанкових гранатометів.

"Аби пригасити вогневу активність противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відсіч. За добу загинули двоє українських захисників, четверо отримали поранення, ще один військовослужбовець отримав бойову травму", - повідомили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, неподалік Новолуганського у Донецькій області вчора внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України.