Україна не купує боєприпаси в Росії - Полторак

Україна не купує боєприпаси у Росії, як альтернативу Кабінет Міністрів планує будівництво заводів з виробництва дефіцитних боєприпасів. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає Еспресо.TV.

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"Поки ці підприємства будуватимуться, ми плануємо закуповувати боєприпаси в наших партнерів", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи є серед цих партнерів РФ, Полторак сказав: "Ні. Росія нам боєприпаси не продає".

Раніше "Укроборонпром" спростував повідомлення ЗМІ про використання броні російського виробництва на бронеавтомобілі "Дозор-Б".