Україна не купує боєприпаси в Росії - Полторак
16:39, 30 березня 2017Війна
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Полторак запевнив, що ми не купуємо боєприпаси у РФ.
Полторак запевнив, що Україна не купує російські боєприпаси / Фото УНІАН
Україна не купує боєприпаси у Росії, як альтернативу Кабінет Міністрів планує будівництво заводів з виробництва дефіцитних боєприпасів. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає Еспресо.TV.
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"Поки ці підприємства будуватимуться, ми плануємо закуповувати боєприпаси в наших партнерів", - додав він.
Відповідаючи на питання, чи є серед цих партнерів РФ, Полторак сказав: "Ні. Росія нам боєприпаси не продає".
Раніше "Укроборонпром" спростував повідомлення ЗМІ про використання броні російського виробництва на бронеавтомобілі "Дозор-Б".
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