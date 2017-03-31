СБУ завершила розслідування проти "губернатора Донбасу" Губарєва

Служба безпеки завершила досудове розслідування проти ватажка терористів Павла Губарєва.Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожПідрив машини в центрі Маріуполя: загинув полковник контррозвідки СБУ

Губарєв обвинувачується за ч. 1 та ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 28 (вчинення злочину злочинною організацією), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі проти Губарєва велося під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури. Обвинувальний акт спрямовано до Шевченківського районного суду Києва, поінформували в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо ватажка терористичного «народного ополчення Донбасу» і так званого «народного губернатора Донеччини» Губарєва.