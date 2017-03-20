Суд дозволив заочне розслідування щодо самозваного "губернатора Донбасу" Губарєва

Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо ватажка терористичного «народного ополчення Донбасу» та так званого «народного губернатора Донеччини» Павла Губарєва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України. Таким чином суд задовольнив клопотання ГПУ.

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"Встановлено, що громадянин України П.Губарєв, перебуваючи у Донецьку, впродовж лютого – березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території України, вступив у злочинну змову з іншими особами, спільно з якими у ході масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, що супроводжувалось опором представникам правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що такі дії паралізували роботу органів влади та управління на цій території, що унеможливило відновлення законності та зумовили створення на території Донецької області терористичної організації «ДНР».

Як повідомляв УНІАН, Губарєв був оголошений в розшук у червні 2014 року.