Перебиту ЛЕП під Авдіївкою почали ремонтувати

Ремонтні бригади розпочали роботи з відновлення пошкодженої поблизу Авдіївки лінії електропередач. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) у Twitter.

Читайте такожАвдіївка залишається без світла, ремонт ЛЕП мають розпочати в найближчі години

«Станом на 10.00 рeмонтні бригади приступили до провeдeння рeмонтно-відновлювальних робіт», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка вкотре залишилась без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, що сталося 29 березня в результаті бойових дій. У місті тимчасово припинено водопостачання.

31 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що електромонтажники в супроводі саперів ДСНС, представників СЦКК та місії ОБСЄ зранку виходили в район і полагодили незначні пошкодження кабелю. Але було виявлено пориви лінії електропередач на території, тимчасово окупованій Росією.

Вчора, 1 квітня, в СЦКК узгодили заявку на виконання ремонту ЛЕП. Того ж дня ремонтники розпочали роботи з відновлення пошкодженої поблизу Авдіївки ЛЕП, проте через черговий обстріл вимушені були їх припинити