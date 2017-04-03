Авдіївка досі без світла через відсутність гарантій режиму тиші з боку бойовиків

Сьогодні, 3 квітня, ремонтники знову не змогли відновити електропостачання Авдіївки через відсутність гарантій режиму дотримання тиші з боку бойовиків.

Про це інформує у twitter прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

«Станом на 18.00 ремонтні бригади нe змогли відновити електропостачання через відсутність гарантій режиму дотримання тиші з боку ОРДО», – йдеться в повідомленні.

#Авдіївка Станом на18.00рeмонтні бригади нe змогли відновити eлeктропостачання чeрeз відсутність гарантій рeжиму дотримання тиші з боку ОРДО — МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 квітня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка вкотре залишилася без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, яке відбулося 29 березня в результаті бойових дій.

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31 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що електромонтажники у супроводі саперів ДСНС, представників СЦКК і місії ОБСЄ вранці виходили в район і полагодили незначні пошкодження кабелю. Але були виявлені пориви лінії електропередач на території, тимчасово окупованій Росією.

1 квітня, в СЦКК погодили заявку на виконання ремонту ЛЕП. У той же день ремонтники почали роботи з відновлення пошкодженої поблизу Авдіївки ЛЕП, але через черговий обстріл змушені були їх припинити.

Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДержНС.