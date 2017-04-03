Авдіївка залишається без світла, вода в місті подається за графіком

Станом на 7:00 3 квітня централізоване електропостачання в Авдіївці відсутнє. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

"Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м3. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС", - сказано в повідомленні.

Крім того прес-служба Міністерства тимчасово окупованих територій в Twitter повідомляє, що воду планується подавати за графіком.

"Ремонтні бригади так і не відновили електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води здійснюватиметься з 16:00 до 22:00", - наголошується в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою почали ремонтувати перебиту ЛЕП.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка вкотре залишилася без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, яке відбулося 29 березня в результаті бойових дій.

31 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що електромонтажники у супроводі саперів ДСНС, представників СЦКК і місії ОБСЄ вранці виходили в район і полагодили незначні пошкодження кабелю. Але були виявлені пориви лінії електропередач на території, тимчасово окупованій Росією.

1 квітня, в СЦКК погодили заявку на виконання ремонту ЛЕП. У той же день ремонтники почали роботи з відновлення пошкодженої поблизу Авдіївки ЛЕП, але через черговий обстріл змушені були їх припинити.