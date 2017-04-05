Всевидяче око: в Україні розроблено радіолокаційну станцію, здатну виявляти літаки-невидимки (фото, відео)

На казенному підприємстві "Науково-виробничий комплекс "Іскра" просувається проект зі створення нової української радіолокаційної станції МР-18, передає Ukrainian Military Pages.

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Високомобільний радар кругового огляду МР-18 призначений:

для автоматичного виявлення, супроводу та виміру азимута, дальності і курсової швидкості повітряних об'єктів, в тому числі виконаних за технологією "стелс";

визначення напрямків (пеленгів) на постановників активних завад;

видачі інформації споживачам.

Також опубліковано відеопрезентацію радіолокаційної станції МР-18:

Як повідомляв УНІАН, під час навчань "Рубіж-2016" радіотехнічна бригада повітряного командування "Південь" вперше застосувала новітню розробку українського оборонпрому РЛС 79К6 "Пелікан".