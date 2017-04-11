Бойовики обстріляли околиці Мар'їнки, місцевих школярів евакуювали до бомбосховища

Бойовики з мінометів та стрілецької зброї обстріляли околиці Мар'їнки, місцевих школярів евакуювали до бомбосховища.

Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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"Російські агресори обстрілюють околиці Мар'їнки. Стріляли із мінометів та стрілецької. Осколки залітали аж у центр міста. Поки що звернень до швидкої не було", - йдеться в повідомленні.

Також Жебрівський зазначив, що до бомбосховища евакуювали учнів із другої школи.

"Зараз міномети вмовкли, але ще йде стрілкотня. Поліція об'їжджає місто. Поки що звернень до швидкої нема", - додав Жебрівський станом на 10:10.

У свою чергу, начальник ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін уточнив, що станом на 09.45 обстріл припинився.

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"Слідчо-оперативна група поліції оглядає місця обстрілу на вулицях Тельмана і Матросова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Бойовики розпочали обстріл Мар'їнки. У школі №2 дітей із занять евакуювали до бомбосховища", — написав він на своїй сторінці у Facebook.